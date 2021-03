Francois Polet, sociologie, doctorant à L’Uliège et chargé d’étude au CETRI évoque l’Afrique et ces activistes qui dénoncent les autocrates qui veulent à tout prix se maintenir au pouvoir. Quel est le poids de ces mouvement activistes et leur représentativité dans la société civile ? Quelle est leur émergence de la société civile et ses espoirs ?