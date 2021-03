Au Bout du Jour : Serge Morand sur Auvio

Eddy Caekelberghs reçoit l’épidémiologiste, Serge Morand. Il est chercheur au CNRS et travaille au Centre d’Infectiologie Christophe Merieux du Laos. Il étudie sur le terrain, entre Thaïlande et Laos, la possibilité d’émergences de nouvelles pandémies. Qu’elles viennent du monde animal, végétal ou humain, il va nous en donner toutes les trajectoires et nous dresser le constat de cette santé unique « One Health » Sommes-nous au bout du tunnel ? D’autres épidémies pourraient-elles se transformer en pandémie mondiale ?