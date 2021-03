Au Bout du Jour : Barbara Stiegler - Pandémie et démocratie sur Auvio

Au Bout du Compte avec Barbara Stiegler La philosophe met en cause les restrictions qui ont touché les systèmes de santé, aggravant ainsi la pandémie. Dans son tract, publié chez Gallimard, « Pandémie et démocratie », beaucoup de questions se posent sur la façon d’aborder la question des droits qui lentement s’érodent mais aussi sur notre conception ou non d’une santé circulaire, globale, celle de la santé de l’environnement, celle de la planète, de l’humain , de animal … Il s’agit d’une seule et même santé, celle du vivant.