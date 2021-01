Il est question du Brexit et de cet accord "perdant-perdant" selon Michel Barnier. C'est ce que nous allons vérifier et sans doute conclure avec nos deux invités: Florence Faucher qui a publié "Brexit, le malheur de rompre" et Christian Lequesne, l'un des spécialistes de la question à Sciences Po Paris et à la Fondation Robert Schuman