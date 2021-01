Avec Roger Sue, sociologue français, nous allons tenter de comprendre ce qu'est la nouvelle tentation autoritaire. Ce nouveau visage sans doute du fascisme, qui de Washington et la colline du Capitole jusque Budapest et Varsovie semble prêcher l'illibéralisme et renverser le champ des valeurs. Il a publié un essai « Le Spectre totalitaire. Repenser la citoyenneté » aux éditions Les Liens qui libèrent