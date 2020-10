Au Bout du Jour : Atteindre un taux d'emploi de 80%. Est-ce faisable et réaliste ? sur Auvio

Au bout du compte : Avec Philippe Defeyt, le patron de l'Institut pour le développement durable, nous analysons les dernières perspectives de l'emploi et aussi cet objectif que la Vivaldi a inscrit à ses perspectives de 2030 : atteindre un taux d'emploi de 80%. Est-ce faisable et réaliste ?...



Au bout du monde : Troisième numéro du Journal de la Méditerranée jusqu'au Golfe, un Journal du Proche-Orient et des pays arabes proposé par Wilson Fache. Avec un sujet ce soir : le trafic des antiquités

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour