Au Bout du Jour : Sven Bäring sur Auvio

En Allemagne, entre 1945 et 1994, les relations sexuelles entre gens du même sexe était réprimée par la loi. Dans l’armée, cela se traduisait au mieux par une mise au placard et la perte d’un poste de commandement, au pire par la dégradation militaire et la radiation pure et simple. Qu’en est-il aujourd’hui ? Joseph Clément a rencontré à Berlin un jeune lieutenant de 25 ans, Sven Bäring, c’est le patron de l’ASBL Queer Bundeswehr.