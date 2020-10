Au Bout du Jour : Dr Philippe Laurent et la Crise sanitaire sur Auvio

Une fois encore, nous revenons sur la pandémie et un certain nombre de seuils critiques qui ont amené hier soir des provinces de Wallonie à prendre la décision d'un couvre-feu. Est-ce trop tôt ou trop tard, est-ce la bonne décision ? Les chiffres nous donnent-ils un vrai reflet de la situation ? Pourquoi semble-t-on toujours avoir une guerre de retard sur la Covid-10 ? Nous en parlons avec le docteur Philippe Laurent, ancien patron de la Croix-Rouge et ancien responsable de MSF Belgique.