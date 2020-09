Au Bout du Jour : Cap sur le Proche-Orient sur Auvio

Au bout du compte : Cap sur le Proche-Orient. Où des accords de reconnaissance mutuelle entre Israël, les Emirats arabes unis, Bahreïn, et peut-être bientôt l'Arabie saoudite pourraient déboucher sur un processus de paix israélo-arabe. Mais sur le dos de qui ? Qui gagne, qui perd ? Analyse au bout du jour avec Elie Barnavi, historien, ancien diplomate israélien et professeur émérite d'histoire de l'Occident moderne à l'Université de Tel-Aviv



Au bout du monde : « Dessine-moi un pangolin » est un ouvrage collectif d'entretiens sur le monde après Covid et paru aux éditions Au diable Vauvert. Nous en parlons avec Pierre Jacquemain, rédacteur en chef de la revue française « Regards », il a coordonné l'ouvrage.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour