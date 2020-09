Au Bout du Jour : Impact du Covid sur la Culture sur Auvio

Le secteur culturel dans son ensemble, cinéma, spectacles, théâtre mais aussi le secteur du livre a souffert particulièrement de ces mois de fermeture et de confinement. Qu'en est-il ici à la réouverture ? Nous allons l'envisager avec Henri de Gerlache, président du CA du Cinéma des Galeries et par ailleurs réalisateur de films, Michel Kacenelenbogen, comédien, metteur en scène et codirecteur du Théâtre ; et, Alain Jourdan, administrateur des Editions Jourdan