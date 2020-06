Au Bout du Jour : La crise du coronavirus a changé notre mode de consommation sur Auvio

Au bout du compte : Avec Olivia Venet, présidente de la Ligue des droits de l'Homme, on revint sur une personnalité très controversée dans le dossier du tracing des données du Covid en Belgique, Frank Robben



Au bout du monde : La crise du coronavirus a quelque peu changé notre mode de consommation. Le recours de plus en plus au « manger local » a fait exploser la demande pour les producteurs agricoles qui sont se regroupés pour vendre directement aux consommateurs. Les circuits courts se sont développés. Reportage de Lise Verbeke dans le nord de la France.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour