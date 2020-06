Un reportage exceptionnel co-réalisé par Wilson Fache et Youssef Hammash sur l’impact du coronavirus dans la bande de Gaza. On a cru pendant longtemps que la bande de Gaza connaitrait une hécatombe si le virus y pénétrait mais ce n’est pas le cas. Crédit musique: Mohammed Antar - Erja3 3’anni (Back to sing)