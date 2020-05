Nous allons évoquer le dossier justice et coronavirus. A l'occasion de cette pandémie, la justice s'est retrouvée bien sûr au ralenti mais surtout, des pans entiers de la justice ont dû évoluer. C'est ce que nous allons évaluer avec Marie Messiaen, la présidente de l’ Association syndicale des Magistrats et Xavier Van Gils, président d’Avocats.be, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone