Si le nombre de contaminations au covid-19 a beaucoup ralenti dans les Balkans et que le déconfinement s'est amorcé, l’épidémie de coronavirus a aussi été le prétexte à de multiples attaques contre les principes démocratiques. Et, la révolte se remet à gronder contre ces dérives autoritaires. Les explications de Simon Rico, notre correspondant et également co-rédacteur du Courrier des Balkans