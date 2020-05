La rentrée des écoles est prévue pour le 18 mai, mais aura-t-elle bien lieu ? … Ces dernières semaines, et avec le déconfinement, il est beaucoup question des craintes des enseignants vis-à-vis des conditions imposées pour la reprise, de circulaires et aussi de préavis de grève déposé. On en parle avec Joseph Thonon, le président communautaire de la CGSP-Enseignement