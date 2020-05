Au Bout du Jour : Covid-19 et Etat de Droit sur Auvio

Au bout du compte : Il va être question en ce 1er jour de déconfinement partiel, de ce que cette pandémie de covid-19 a eu comme effet sur l'état de droit. L'esquisse d'un régime d'exception va être le sujet de notre conversation ce soir avec Frédéric Bouhon, qui est spécialiste en Droit public et administratif à l'U Liège et qui vient de publier dans un Courrier hebdomadaire du CRISP avec Emmanuel Slautsky (ULB), Andy Jousten et Xavier Miny (doctorants ULiège) livrent de premières observations juridiques sur la manière dont l'État belge, avec ses spécificités institutionnelles, a commencé à réagir à cette situation hors du commun.



Au bout du monde : Suite de l'évocation de la libération des camps d'extermination et de concentration allemands il y a 75 ans, avec ce soir, le cas particulier du camp de Ravensbrück spécialement réservé aux femmes.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour