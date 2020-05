Au Bout du Jour : Avec Lieve Verboven : mesurer l'impact de cette crise du coronavirus sur la santé de l'emploi sur Auvio

Bout du compte : Avec Lieve Verboven, la Directrice du Bureau de l'OIT pour l'UE et les pays du Benelux, nous allons essayer de mesurer l'impact de cette crise du coronavirus sur la santé de l'emploi



Bout du monde : Et puis, il est question de bonheur avec « Le tour du monde du bonheur » de Marion Mc Guinness paru aux éditions De Boeck Supérieur. Et, nous finirons avec notre rendez-vous hebdomadaire avec Olivier Nederlandt qui nous dévoile le sommaire du magazine Transversale de samedi midi.

