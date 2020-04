Au Bout du Jour : Invité : Georges Ugeux sur Auvio

Au bout du compte : Pour Georges Ugeux, il est à présent quasi certain que la crise sanitaire du Covid enchainera ensuite sur une crise économique et sociale inédite. Georges Ugeux est l'ancien patron de la bourse de New York et il enseigne à Columbia aux Etats-Unis.

Il nous livre son analyse



Au bout du monde : L'Inde semble pour l'instant relativement épargnée par la pandémie de coronavirus. Mais le confinement et l'arrêt brutal de l'économie ont fait naitre une crise sociale pour des millions de travailleurs journaliers laissés sans revenus. D'un autre côté, la crise a aussi dévoiler les talents des ingénieurs pour développer des respirateurs bon marché. Reportage de Sébastien Farcis.

