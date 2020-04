Au Bout du Jour : Qu'advient-il de la coopération internationale aux pays en développement ? sur Auvio

Au bout du compte : Qu'advient-il de la coopération internationale aux pays en développement et notamment à l'Afrique en ces temps de pandémie de covid-19 ? On en parle avec Isabelle Durant, la Secrétaire générale adjointe de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED)



Au bout du monde : Simon Rico, notre correspondant et rédacteur en chef adjoint du Courrier des Balkans, attire notre attention sur le sort des travailleurs saisonniers roumains pendant cette crise du coronavirus.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour