Au Bout du Jour : Nathalie Devillier, Backtracking sur Auvio

Notre invitée est Nathalie Devillier, docteur en Droit international, spécialisée en Droit de la vie privée et membre du groupe d'experts de la Commission européenne sur la responsabilité et les nouvelles technologies. Elle enseigne le numérique et le droit à l'Ecole de Management de Grenoble, et va nous parler du backtracking, la possibilité de nous pister littéralement via nos téléphones portables et autres GPS embarqués