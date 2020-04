Au Bout du Jour : Le déconfinement. invité : Hubert Védrine sur Auvio

Au bout du compte : Nous serons toujours sur les aspects coronavirus mais en envisageant l'après, la sortie, le déconfinement. Nous allons le faire avec Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères en France et président de la Fondation Mitterrand



Au bout du monde : Puis, en ces temps de confinement, on revient sur le problème malheureusement présent des violences intrafamiliales, intraconjugales, avec Jean-Louis Simoens, coordinateur de « Ecoute, violences conjugales » et Céline Caudron, coordinatrice nationale de l'association Vie Féminine

