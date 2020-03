Au Bout du Jour : sur Auvio

Ce soir:

Au bout du compte : Nous allons parler de collapsus, de collapsologie, des collapsologues. Quarante de scientifiques se sont réunis pour essayer de deviner ce qui pourrait arriver demain à la planète : à savoir, un effondrement. Leur observations font l'objet d'un livre, codirigé par Laurent Aillet et Laurent Testot, :"Collapsus" paru aux éditions Albin Michel. Les détails avec Laurent Testot.

Au bout du monde: La Fondation roi Baudouin vient d'acquérir le plus vieux saxophone ayant appartenu à Adolphe Sax. Il sera bientôt exposé au Musée des instruments de Musique à Bruxelles. On parle de cette acquisition avec Dominique Allard, le directeur à la Fondation

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour