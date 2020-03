Au Bout du Jour : sur Auvio

Ce soir :



Au bout du compte: Guillaume Devin est notre invité ce soir, professeur des universités en sciences politique à Science Po Paris, chercheur au CERI et spécialiste de la sociologie des relations internationales. Avec lui, il est question de ce projet pour l'humanité qu'a été la Société des Nations et que sont les Nations Unies

Au bout du monde: Il est question de réchauffement climatique et de ses effets sur des villes. C'est le cas pour la capitale indonésienne Djakarta, que les autorités envisagent de déménager sur l'île de Bornéo. Explications de Martin Beniston, climatologue et professeur émérite de l'université de Genève.

