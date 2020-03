Ce soir :



Au bout du compte : Il sera question de finance et d'efforts à faire dans la sphère financière pour combiner finance et durabilité. Et aussi de propositions en terme de micro taxes avec Marc Chesney, professeur de Finance publique à l'université de Zurich

Au Bout du monde: Nous retrouvons, comme chaque fin de semaine, Olivier Nederlandt pour la présentation du sommaire du magazine de reportages Transversale de demain midi

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour