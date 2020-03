Au Bout du Jour : sur Auvio

Voici les trois rendez-vous de ce jeudi soir :



Tout d'abord, direction la Syrie avec notre envoyé spécial, Wilson Fache, qui va vérifier sur le terrain l'état de la situation dans les batailles pour le nord-est et la situation dans les camps. Dont celui de Washukanni à Raqqa.



Et puis, nous parlerons intérêts économiques des groupes pharmaceutiques pour la recherche sur les maladies rares avec Sandy Tubeuf, professeure en économie de la santé à l'UCLouvain.



Et enfin, un passage dans les Balkans où des festivals ont aussi suscité la polémique. Les explications de Simon Rico, le rédacteur en chef adjoint du Courrier des Balkans

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour