Au Bout du Jour : Spéciale Foire du Livre sur Auvio

fdl2020rtbf Une émission en direct de la Foire du livre de Bruxelles pour se pencher sur la santé des secteurs du livre et ses tendances actuelles. On en parle avec : Fabrice Piault, le rédacteur en chef de Livres Hebdo; Catherine Mangez, la co-présidente du Syndicats des Libraires francophones de Belgique et Jean-François Fuëg, directeur général adjoint, Service général de l'Action culturelle territoriale à la Communauté française