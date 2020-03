Au Bout du Jour : sur Auvio

Ce soir :



Au bout du compte: L'éloge du magasin, qui devrait redevenir l'emblème à la fois du circuit court et de la proximité, face aux grands phénomènes comme Amazone, Uber et d'autres ? ... On en parle avec Vincent Chabault qui vient de publier « Eloge du magasin. Contre l'amazonisation » aux éditions Gallimard

Au Bout du monde: Direction Saillans en France, où depuis 2014 on invente grandeur nature la participation démocratique et collective au processus de gestion d'une petite cité. Entretien avec Maud Dugrand pour son livre « La Petite République de Saillans » aux éditions du Rouergue

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour