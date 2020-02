Au Bout du Jour : sur Auvio

Au Bout du Compte : Renouveau des vignobles libanais, avec Juliette Loiseau



Au Liban, les viticulteurs sont de plus en plus nombreux. En 2000, ils étaient une dizaine. Aujourd'hui, ils sont une cinquantaine.

Les vins libanais restent malgré tout peu connu à l'étranger alors que la tradition vinicole au Liban est ancestrale. Depuis la fin de la guerre civile (en 1990), des passionnés tentent de renouer avec cette histoire et espèrent rendre à leurs vins leurs lettres de noblesse.



Transversales avec Olivier Nederlandt pour son émission de grands reportages diffusés le samedi sur La Première. Au sommaire :

- La Journée Internationale pour les Droits des Femmes et la lutte contre les violences conjugales. L'Espagne est souvent citée en exemple dans ce domaine. Depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement socialiste de José Luis Zapatero, une loi de protection contre les violences conjugales a été votée. Témoignage d'une victime au micro de Maiwenn Bordron et Jean-Daniel Mottet, (RSR, Point de Fuite).

- L'état de notre justice et plus précisément des Justices de Paix. Le métier de juge de paix n'attire plus assez de candidats, à Bruxelles, notamment. Quelles en sont les raisons ? Eléments de réponse avec Damien Chevalier, juge de paix à Tournai depuis plus de 20 ans. Un reportage de Barbara Boulet et Ariane Dufrane.

- Rencontre d'un ex-néo nazi devenu militant anti-raciste, un véritable repenti. Il parcourt le monde pour raconter son histoire. Récit de vie hors du commun avec Céline Biourge et Vincent Vanhove.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour