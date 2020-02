Au Bout du Jour : sur Auvio

Ce soir :

Au bout du compte: La rencontre avec une icône de la chanson et de la musique française, Jean-Michel Jarre. Il a sorti une biographie « Mélancolique rodéo » chez Robert Laffont

Au Bout du monde : Stop au gaspillage alimentaire dans nos boulangeries et dans nos comportements à l'égard du pain. Gaspillage que dénonce une étude réalisée par l'association Too Good To Go, qui lutte contre toute forme de gaspillage, auprès de plus de 300 boulangers dans toute la Belgique. Les détails avec Marine Couturier, porte-parole de l'association.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour