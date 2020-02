Au Bout du Jour : sur Auvio

Ce soir :

Au bout du compte: L' l'historienne Valérie Portheret vient de publier sous le titre "Vous n'aurez pas les enfants", chez XO éditions. Elle revient sur l'affaire dite de Vénissieux, où plusieurs dizaines d'enfants juifs sont sauvés des camps de la mort. C'est aussi un témoignage sur ces Justes qui se sont mobilisés pour soustraire des juifs adultes et enfants à la barbarie nazie

Au Bout du monde: Il est question de bananes « équitables » et de l'engagement de Lidell pour un commerce Fairtrade. Mais la grande surface a récemment dû faire une marche arrière suite à la pression du marché et réintroduire une banane bon marché. On en reparle avec Charles Snoeck, le porte-parole de Fairtrade Belgium

