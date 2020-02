Au Bout du Jour : sur Auvio

Ce soir :

Au bout du compte: Avec Benjamin Biard, Chargé de recherche au CRISP (Centre de recherche et d'information socio-politiques), il est question de l'extrême droite chez nous et en Europe, en général. De sa banalisation, du lissage des discours de l'extrême droite et des discours sur l'extrême droite.

Au Bout du monde: Et puis, cap vers le Brésil où le Parti des travailleurs fêtait ses 40 ans le week-end dernier. C'est un reportage de notre correspondante Anne Vigna.

