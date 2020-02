Au Bout du Jour : sur Auvio

Ce soir :

Au bout du compte: Il nous faut penser mais aussi panser ce monde dans lequel nous vivons et celui qui vient... Bernard Stiegler est avec nous pour son livre Qu'appelle-t-on panser ? paru aux Liens qui Libèrent. Il y fait aussi référence à la génération Thunberg dans ce monde qui se délite et où le sens se perd.

Au Bout du monde: Cap vers la République démocratique du Congo. Ghizlane Kounda, qui accompagnait la semaine dernière une délégation du gouvernement fédéral belge, est allée à la rencontre d'hommes et de femmes politiques congolais, de militants et de citoyens congolais, un an après l'investiture de Félix Tshisekedi.

