Au Bout du Jour : sur Auvio

Ce vendredi soir :

Au bout du compte: Il est question des travailleurs sociaux et des difficultés auxquelles ils sont confrontées. On en parle avec Céline Nieuwenhuys, la secrétaire générale de la Fédération des Services Sociaux, et Justine Vleminckx à l'occasion de la publication d'un livre- enquête : « A la croisée des regards. Usagers et travailleurs sociaux » chez Academia

Au Bout du monde: Le sommaire du magazine de reportages Transversale de ce samedi midi avec Olivier Nederlandt

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour