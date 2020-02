Au Bout du Jour : sur Auvio

Ce soir :

Au bout du compte: Qu'est-ce qui peut amener, à un certain moment, à travers des troubles psychologiques ou bien des addictions, ou bien tout simplement des troubles de la vie, à se retrouver sans destination finale ou sans domicile fixe ? Et, en contraste, comment combattre l'évasion fiscale et notre immoralité ? C'est ce que l'on développe avec Michel Claise qui a publié « Sans destination finale » chez Genèse édition

Au Bout du monde: Cap sur la Colombie avec le reportage de Najet Benrabaa consacré à un programme de réinsertion des ex-combattants Farc, initié par la France, pour les former au métier d'éco-guides

