Il est question des travailleurs sociaux et des difficultés auxquelles ils sont confrontées. On en parle avec Céline Nieuwenhuys, la secrétaire générale de la Fédération des Services Sociaux, et Justine Vleminckx à l’occasion de la publication d’un livre- enquête : « A la croisée des regards. Usagers et travailleurs sociaux » chez Academia