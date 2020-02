Au Bout du Jour : sur Auvio

Ce soir :

Au bout du compte: Un point sur le dossier catalan avec deux spécialistes. D'une part, Raphael Minder, journaliste correspondant en Espagne et au Portugal du New York Times . il a publié "Catalogne. Urnes et déchirures" aux éditions Nevicata en mars 2019. Et d'autre part, Benoit Pellistrandi, historien français spécialiste de l'Espagne qui a publié chez Desclée De Brouwer « Le labyrinthe catalan » en février 2019

Au Bout du monde: Retour sur quatre mois de crise sociale au Chili avec notre correspondante Justine Fontaine.

