Au Bout du Jour : sur Auvio

Au Bout du monde: Nous sommes vendredi, nous retrouvons Olivier Nederlandt qui nous dévoile le sommaire du magazine de reportage Transversale de ce samedi midi - Au bout du compte: Il est question de commémorations : Les commémorations sont-elles une bonne façon de redonner du sens à l'histoire, est-ce que l'étude historique se nourrit de cela ou au contraire est-ce une entrave ? On en parle avec Chantal Kesteloot, historienne et responsable de l'histoire publique au Cegesoma, Archives de l'Etat, à l'occasion des 50 ans du Geges-Cegesoma

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour