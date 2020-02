Au Bout du Jour : sur Auvio

Ce soir l'émission touche à une actualité lancinante, celle des agressions sexuelles. Avec :



Au bout du compte: La sexologue, écrivaine et communicatrice Jocelyne Robert qui publie « Te laisse pas faire » aux éditions de l'Homme. Une sorte de petit manuel de mise en garde et de conseils pour les enfants et les adultes

Au bout du monde: Et puis, il est question de l'inceste avec Patric Jean qui publie "La loi des pères", aux éditions du Rocher

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour