Au Bout du Jour : sur Auvio

Voici les deux rendez-vous de ce soir :



Au bout du compte: Un bilan diplomatique du pontificat du pape François avec le livre de Jean-Baptiste Noé, « François le diplomate » et paru aux éditions Salvator

Bout du monde: Stupeur au Vatican autour d'une part, d'un livre signé, ou pas, par le pape émérite Benoît XVI ; et d'autre part, de la décision du pape François de nommer une femme au sein de l'appareil curial. Analyse et commentaires de Nicolas Senèze, le correspondant du journal La Croix à Rome, et Gabriel Ringlet

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour