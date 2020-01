Au Bout du Jour : sur Auvio

Emission consacrée à Haïti, quasiment 10 ans après le séisme qui avait ravagé l'île.

Avecdeux rendez-vous :



Au bout du compte: Depuis un an et demi, l'ile est paralysée à la fois par les conséquences encore du tremblement de terre mais surtout par une révolte sociale et politique. Rencontre ce soir avec deux acteurs de la contestation politique : Pascale Solages du mouvement Nou pap dòmi, « Nous ne dormons pas », fer de lance des manifestations en Haïti, et David Tilus d'Alternatiba Haïti, le mouvement national citoyen pour le climat

Bout du monde: Avec Sandra Lamarque, la cheffe de mission belge de MSF en Haïti, nous faisons le point, dix ans après le tremblement de terre, sur le système de santé et la détérioration des installations médicales

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour