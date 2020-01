Depuis un an et demi, Haïti est paralysée à la fois par les conséquences encore du tremblement de terre mais surtout par une révolte sociale et politique. Rencontre avec deux acteurs de la contestation politique : Pascale Solages du mouvement Nou pap dòmi, « Nous ne dormons pas », fer de lance des manifestations en Haïti, et David Tilus d’Alternatiba Haïti, le mouvement national citoyen pour le climat