Il est question de voiture mais surtout des nouvelles alternatives aux moteurs à essence et au diesel et de leurs implications. Pour en débattre, Eddy Caekelberghs reçoit : Joost KAESEMANS, directeur de la Communication de la Febiac, Olivier NEIRYNCK, Porte-parole de la Fédération Belges des Négociants en Combustibles et Carburants et Xavier DAFFE, rédacteur en chef du Moniteur Automobile