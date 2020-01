Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte: Il est question de voiture mais surtout des nouvelles alternatives aux moteurs à essence et au diesel et leurs implications. Pour en débattre, Eddy Caekelberghs reçoit : Joost KAESEMANS, directeur de la Communication de la Febiac, Olivier NEIRYNCK, Porte-parole de la Fédération Belges des Négociants en Combustibles et Carburants et Xavier DAFFE, rédacteur en chef du Moniteur Automobile

Au bout du monde: Ce samedi 11 janvier des élections présidentielles auront lieu à Taïwan. La présidente actuelle défend une position ferme face aux revendications territoriales de la Chine. A Taïwan, la crise hongkongaise a renforcé le rejet du régime autoritaire de Pékin. Reportage de notre correspondant, Adrien Simorre

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour