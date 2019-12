Au Bout du Jour : sur Auvio

Ce soir :



Au bout du compte: Début ce soir d'une série d'émissions autour du 75ème anniversaire de la Bataille des Ardennes qui se clôturera vendredi prochain. Et nous allons l'évoquer avec Roger Marquet qui vient de republier "Du sang, des ruines et des larmes" et aussi "McAuliffe, l'homme qui a dit Nuts!" aux éditions Weyrich

Au Bout du monde: Comme chaque vendredi, nous retrouvons Olivier Nederlandt qui nous détaille le sommaire du magazine Transversale de demain midi.

