Au Bout du Jour : sur Auvio

Ce soir:



Au bout du compte: l'ASBL Le refuge-Bruxelles a un an. Elle a pour but de fournir un hébergement temporaire et un accompagnement à de jeunes victimes de discrimination intra-familiale ou d'exclusion en raison de leur orientation sexuelle et/ou de leur identité de genre. Son co-fondateur, Dimitri Verdonck dresse le bilan de cette année de travail et ses attentes.

Au Bout du monde: Une page d'histoire avec l'historien Hugues Wenkin, qui rappelle dans un livre , « De la terreur à la lune » (éditions Weyrich), qu'il y a environ 75 ans les premiers V2 étaient lancés depuis le territoire belge vers Paris et puis vers Londres.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour