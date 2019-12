L’ASBL Le refuge-Bruxelles a un an. Cette association a pour but de fournir un hébergement temporaire et un accompagnement à de jeunes victimes de discrimination intra-familiale ou d’exclusion en raison de leur orientation sexuelle et/ou de leur identité de genre. Son co-fondateur, Dimitri Verdonck dresse le bilan de cette année de travail et ses attentes