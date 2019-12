Au Bout du Jour : sur Auvio

Au menu de ce soir :



Au bout du compte: L'Italie connait comme ailleurs en Europe une montée de l'extrême droite avec notamment le discours de Matteo Salvini. Mais la gauche s'organise dans le mouvement des sardines pour contrer ce courant de haine et d'exclusion. L'analyse du politologue Giuseppe Santoliquido

Au Bout du monde: Deux destinations et deux phénomènes sous la loupe de nos correspondants. En Afrique du sud, où l'armée est appelée en renfort au Cap pour lutter contre le gangstérisme qui fait quotidiennement des morts. Et puis, en Colombie où une initiative artistique hors du commun permet aux prostituées de sortir de la rue en faisant des performances artistiques

