Au Bout du Jour : sur Auvio

Au menu de ce mardi soir:



Au bout du compte: Quelles leçons devons-nous retenir de l'histoire pour agir aujourd'hui et demain ? ... Quelle réponse en tirer pour l'environnement, notamment ? ... On en parle avec Jean-Pierre Devroey, Professeur émérite à l'Université libre de Bruxelles et l'un des meilleurs spécialistes européens des sociétés du Haut Moyen Âge. Il vient de publier « La nature et le roi. Environnement, pouvoir et société à l'âge de Charlemagne (740-820) », chez Albin Michel.

Au Bout du monde: Cap vers le Tyrol autrichien où des pelleteuses détruisent un glacier dans le cadre de l'aménagement d'un domaine skiable. Or, la destruction d'un glacier peut avoir de nombreuses conséquences. Les explications et l'indignation de Sylvain Coutterand, glaciologue et géomorphologue de l'Université de Savoie.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour