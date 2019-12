L'historien Jean-Pierre Devroey nous ramène à l'époque de Charlemagne où déjà, entre la nature et le roi, il y a un débat sur la capacité à faire face aux grands défis météorologiques, climatiques, des famines et autres. Il a publié « La nature et le roi. Environnement, pouvoir et société à l'âge de Charlemagne (740-820) », chez Albin Michel.