AU programme de ce soir:



Au bout du compte: Un entretien avec Jean-Pierre Hansen, qui vient de publier ses mémoires aux éditions Racine sous le titre de « Chroniques sous haute tension »

Au Bout du monde: Eclairage sur une initiative qui tente de lutter contre le gaspillage alimentaire : Too Good To Go. Les explications de sa porte-parole, Marine Couturier

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour